Электромобили Ford смогут самостоятельно заряжаться во время движения (фото)

В патенте описывается устройство, которые планируют разместить в дорожном покрытии. Технология Ford позволит электромобилям заряжаться во время движения.

Ford подал заявку на патент устройства, которое позволит заряжать электромобили во время движения. Технология поможет сильно увеличить запас хода моделей на электротяге. Об этом рассказали на сайте Green Car Reports.

В патенте описываются необычные катушки, которые могут быть встроены в дорожное покрытие для беспроводной передачи энергии на приемники, установленные на электромобили. Так владельцам электрокаров не придется ждать по несколько часов, пока их автомобиль заряжается.

Катушки для зарядки электромобилей встраиваются в дорожное покрытие Фото: USPTO

Также в заявке на патент сказано, что электромобили могут получить георадары, которые позволят быстро находить катушки для подзарядки. Датчики позволят оптимизировать процесс зарядки во время движения.

Электромобили смогут самостоятельно находить катушки для зарядки Фото: USPTO

Если эта технология найдет свое применение, то будущие электрокары могут получить аккумуляторные батареи меньшего размера. Это позволит снизить вес электрических моделей и сделать их безопаснее.

Главная проблема этой технологии заключается в больших затратах на производство. Ford придется оборудовать тысячи километров дорог катушками.

Помимо этого беспроводные зарядки не смогут заряжать электромобили также эффективно, как и традиционные зарядные станции. Тем не менее в Ford могут найти решение этих проблем.

Ранее Фокус сообщал, что в Ford запатентовали уникальные колесные диски, разработанные специально для безвоздушных шин.