Для самых суровых условий: представлен шестиколесный автодом Toyota Land Cruiser (видео)

Toyota Land Cruiser 70 стал шестиколесным и получил жилой отсек со спальней, кухней и санузлом. Проходимость внедорожника улучшили.

В Австралии презентовали Toyota Land Cruiser Extreme 330 XTR 6x6. Знаменитый внедорожник переделали в дом на колесах для самых суровых условиях. Об этом сообщается на сайте компании Earthcruiser Australia.

Внедорожник стал шестиколесным В салоне появилась двуспальная кровать Кухня дополнена раковиной и плитой В один из холодильников открыт доступ снаружи

Именно эта фирма выполнила экстремальный тюнинг Toyota Land Cruiser 70 – классического внедорожника, который выпускают с 1984 года. Он стал шестиколесным и получил портальные мосты, как в Mercedes-AMG G63 4x4². Его клиренс увеличили и добавили систему подкачки шин, шноркель, стальные бамперы и лебедку.

В жилом отсеке Toyota Land Cruiser Extreme 330 XTR 6x6 предусмотрены двуспальная кровать, кресла и раскладной стол. На кухне установлены раковина, электроплита и многочисленные шкафы. Холодильников целых два, причем доступ в один из них осуществляется снаружи.

Также Toyota Land Cruiser 70 оснастили санузлом и климат-контролем. Дом на колесах получил 275-литровый бак с водой, а автономную работу электрооборудования обеспечивают аккумуляторы и солнечные батареи.

Ранее Фокус сообщал, что новый Toyota Land Cruiser 250 удивил экономичностью.

Также мы писали, что первый электропикап Toyota заметили на дорогах.