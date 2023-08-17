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Для самых суровых условий: представлен шестиколесный автодом Toyota Land Cruiser (видео)

Toyota Land Cruiser 70, Toyota Land Cruiser, дом на колесах, автодом Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser 70 переделали в дом на колесах

Toyota Land Cruiser 70 стал шестиколесным и получил жилой отсек со спальней, кухней и санузлом. Проходимость внедорожника улучшили.

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В Австралии презентовали Toyota Land Cruiser Extreme 330 XTR 6x6. Знаменитый внедорожник переделали в дом на колесах для самых суровых условиях. Об этом сообщается на сайте компании Earthcruiser Australia.

Toyota Land Cruiser 70, Toyota Land Cruiser, дом на колесах, автодом Toyota Land Cruiser Fullscreen
Внедорожник стал шестиколесным
Toyota Land Cruiser 70, Toyota Land Cruiser, дом на колесах, автодом Toyota Land Cruiser Fullscreen
В салоне появилась двуспальная кровать
Toyota Land Cruiser 70, Toyota Land Cruiser, дом на колесах, автодом Toyota Land Cruiser Fullscreen
Кухня дополнена раковиной и плитой
Toyota Land Cruiser 70, Toyota Land Cruiser, дом на колесах, автодом Toyota Land Cruiser Fullscreen
В один из холодильников открыт доступ снаружи
Toyota Land Cruiser 70, Toyota Land Cruiser, дом на колесах, автодом Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser 70, Toyota Land Cruiser, дом на колесах, автодом Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser 70, Toyota Land Cruiser, дом на колесах, автодом Toyota Land Cruiser
Toyota Land Cruiser 70, Toyota Land Cruiser, дом на колесах, автодом Toyota Land Cruiser

Именно эта фирма выполнила экстремальный тюнинг Toyota Land Cruiser 70 – классического внедорожника, который выпускают с 1984 года. Он стал шестиколесным и получил портальные мосты, как в Mercedes-AMG G63 4x4². Его клиренс увеличили и добавили систему подкачки шин, шноркель, стальные бамперы и лебедку.

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В жилом отсеке Toyota Land Cruiser Extreme 330 XTR 6x6 предусмотрены двуспальная кровать, кресла и раскладной стол. На кухне установлены раковина, электроплита и многочисленные шкафы. Холодильников целых два, причем доступ в один из них осуществляется снаружи.

Также Toyota Land Cruiser 70 оснастили санузлом и климат-контролем. Дом на колесах получил 275-литровый бак с водой, а автономную работу электрооборудования обеспечивают аккумуляторы и солнечные батареи.

Ранее Фокус сообщал, что новый Toyota Land Cruiser 250 удивил экономичностью.

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