Для найсуворіших умов: представлено шестиколісний автодім Toyota Land Cruiser (відео)

Toyota Land Cruiser 70 став шестиколісним і отримав житловий відсік зі спальнею, кухнею і санвузлом. Прохідність позашляховика поліпшили.

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В Австралії презентували Toyota Land Cruiser Extreme 330 XTR 6x6. Знаменитий позашляховик переробили в дім на колесах для найсуворіших умов. Про це повідомляється на сайті компанії Earthcruiser Australia.

Позашляховик став шестиколісним У салоні з'явилося двоспальне ліжко Кухня доповнена раковиною і плитою В один із холодильників відкрито доступ зовні

Саме ця фірма виконала екстремальний тюнінг Toyota Land Cruiser 70 — класичного позашляховика, який випускають з 1984 року. Він став шестиколісним і отримав портальні мости, як у Mercedes-AMG G63 4x4². Його кліренс збільшили і додали систему підкачки шин, шноркель, сталеві бампери і лебідку.

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У житловому відсіку Toyota Land Cruiser Extreme 330 XTR 6x6 передбачено двоспальне ліжко, крісла та розкладний стіл. На кухні встановлено раковину, електроплиту і численні шафи. Холодильників цілих два, причому доступ до одного з них здійснюється зовні.

Також Toyota Land Cruiser 70 оснастили санвузлом і клімат-контролем. Будинок на колесах отримав 275-літровий бак із водою, а автономну роботу електрообладнання забезпечують акумулятори та сонячні батареї.

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