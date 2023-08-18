1900 сил и нет лобового стекла: итальянцы представили экстремальный суперкар (фото)

Pininfarina B95 получила необычный дизайн с аэродинамическими экранами спереди. Суперкар оснащен четырьмя электромоторами мощностью 1900 сил и может разгоняться до сотни за 2 секунды.

Automobili Pininfarina представили необычный электрический суперкар B95. Модель будет выпущена ограниченным тиражом и отличается отсутствием лобового стекла. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Pininfarina B95 основана на электрическом суперкаре Battista. Несмотря на это новинка сильно отличается от своего "донора".

Pininfarina B95 получил стильный дизайн с узкими передними фарами. Спереди нет лобового стекла, но предусмотрены аэродинамические экраны, которые направляют встречный поток воздуха выше водителя и его пассажира. Тем не менее во время вождения необходимо надевать шлем.

Спереди расположены узкие фары Фото: Automobili Pininfarina

Представленный экземпляр окрашен в серый цвет Bronzo Superga, который сочетается с желтым оттенком Giallo Arneis. Суперкар получил 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние легкосплавные колесные диски.

Сзади разместили массивный диффузор Фото: Automobili Pininfarina

Интерьер Pininfarina B95 также имеет несколько уникальных элементов. Сиденья выполнены из кожи, а подголовники получили необычную клетчатую отделку Pied de Poule Houndstooth. Клиенты смогут самостоятельно настроить внешний вид салона их авто.

Каждый Pininfarina B95 получит свой уникальный интерьер Фото: Automobili Pininfarina

Pininfarina B95 оснащена четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1900 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 2 секунд, а максимальная скорость составляет свыше 300 км/ч.

Зарядить аккумулятор от 20% до 80% можно всего за 25 минут. Запас хода составляет более 400 км на одном заряде.

Производство Pininfarina B95 начнется в 2025 году. Стоимость электрического суперкара составляет 4,8 миллиона долларов. Всего будет выпущено 10 таких авто.

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