Новый флагман: Nissan готовит роскошного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (видео)

Новый Infiniti QX80 подрастет в размерах и станет выразительнее на вид. Внедорожник оснастят мощной турбошестеркой.

В США на шоу ретро-авто в Пеббл-Бич показали новый Infiniti QX Monograph. Концепт-кар является предвестником Infiniti QX80 второго поколения. Об этом сообщает официальный сайт японского автопроизводителя.

Внедорожник подрастет в размерах Фото: Infiniti

Новый Infiniti QX Monograph сохраняет знакомый двухобъемный профиль с длинным высоким капотом и вертикальными задними стойками. Внедорожник сохранил и огромную решетку радиатора. По фото видно, что он подрастет в размерах.

Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: Infiniti

В то же время, линии кузова стали элегантнее и плавне. Также обращают на себя внимание тоненькие светодиодные фары и фонари на всю ширину кузова. Дверные ручки выполнены выдвижными, а у колесных дисков оригинальный дизайн. Крыша внедорожника панорамная, а заднее стекло прикрыто спойлером.

Новый Infiniti QX80 выйдет на рынок в конце 2024 или в 2025 году. Характеристики модели пока держат в секрете, но известно, что она не получит большой V8, как у нынешней модели. По предварительным данным, внедорожник оснастят бензиновой турбошестеркой мощностью около 450-460 л. с. с меньшим расходом топлива.

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