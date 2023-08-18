Катастрофа Freemantle Highway: как сейчас выглядит сгоревшее судно с автомобилями (фото)

В трюмах Freemantle Highway остаются сгоревшие дотла автомобили. В то же время, около тысячи машин не пострадали во время пожара.

Опубликованы фото с судна-автовоза Freemantle Highway, серьезно пострадавшего от пожара в конце июля. Сейчас обгоревший корабль пришвартован в нидерландском порту Эмсхавен. Снимки опубликовало новостное агентство RTL News.

На фото видно, что корпус судна серьезно пострадал, а автомобили внутри серьезно обгорели. От многих машин остался только обгоревший каркас. На фото можно идентифицировать сгоревшие Mini Cooper, Porsche 911 и Taycan.

В трюмах судна остаются сотни сгоревших авто Фото: RTL News

В то же время, отмечается, что далеко не все авто на судне Freemantle Highway уничтожены или повреждены. Около тысячи машин совсем не пострадали, но их все равно придется утилизировать. Общий урон от катастрофы составит около 300 миллионов евро.

На данный момент все еще ведется расследования причин катастрофы, но основная версия остается неизменной – судно с автомобилями сгорело из-за самовоспламенения электрокара.

Все авто с Freemantle Highway отправят на утилизацию Фото: RTL News

Пожар на судне в Северном море — что нужно знать о катастрофе Freemantle Highway

Напомним, что корабль Freemantle Highway вез 3784 автомобиля из немецкого порта Бременхафен в египетский Порт-Саид. Большинство из них были новыми BMW и Mercedes-Benz, а 498 – оказались электромобилями.

Команда не смогла самостоятельно потушить пожар и подала сигнал бедствия. Спасателям удалось подобрать 23 членов экипажа, но один человек в катастрофе погиб.

Причины пожара устанавливают эксперты Фото: RTL News

Пожар на судне с автомобилями оказалось непросто потушить – его ликвидация заняла несколько дней. После этого судно отбуксировали в Эмсхавен.

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