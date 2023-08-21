Новая Skoda Superb 2024 рассекречена за месяц до презентации (фото)

Новая Skoda Superb сохранит знакомый дизайн, но станет крупнее и просторнее внутри. Наряду с бензиновыми и дизельными версиями предложат подзаряжаемый гибрид.

В интернет попало шпионское фото Skoda Superb нового поколения. Флагманская модель чешской марки будет представлена в сентябре. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

На фото попал универсал Skoda Superb Combi — его сняли в Германии. Автомобиль сохранил знакомый граненый дизайн с рельефными боковинами. Решетка радиатора стала шире, а фары – наоборот, тоньше.

Новая Skoda Superb дебютирует в сентябре Фото: Skoda

Ранее были опубликованы характеристики Skoda Superb 2024. Универсал подрос в длину до 4912 мм, а лифтбэк – до 4902 мм. Ширина составляет 1849 мм, высота – 1481 мм, а колесная база – 2841 мм.

Новая Skoda Superb станет просторнее внутри, а объем багажника вырастет до 690 л в универсале и 645 л – в лифтбэке. В салоне появятся новый виртуальный щиток приборов и большой 12,9-дюймовый тачскрин.

Skoda Superb 2024 сохранит платформу MQB. Модель будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 л, а также 2,0-литровыми турбодизелями мощностью от 150 до 265 л. с.

Ожидается и 218-сильный подзаряжаемый гибрид Skoda Superb. Покупателям предложат версии с передним и полным приводом. Модель будут выпускать на предприятии в Братиславе вместе с родственным Volkswagen Passat B9.

Ранее Фокус сообщал, что Skoda обновила свои доступные модели Scala и Kamiq.

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