Таксистов в РФ принудительно пересадят на Lada вопреки протестам, — росСМИ

В РФ разрешат использовать в такси только авто местной сборки с высокой степенью локализации. Новые требования фактически сделают "АвтоВАЗ" монополистом на рынке авто для такси.

В России готовятся к полному запрету иномарок в таксопарках. Соответствующие изменения в законодательство поддержала комиссия по транспорту Госсовета РФ. Об этом сообщает издание "Ведомости".

Проект постановления был подготовлен после консультаций с представителями ряда российских автопроизводителей. Его инициаторы считают, что принудительный перевод такси на авто российского производства поспособствует "формированию общефедерального технологического суверенитета и устойчивости транспортной сети к санкционному давлению". К тому же, это якобы увеличит спрос на авто российского производства.

"Москвич" не вписывается в новые нормативы по локализации авто для такси Фото: Агентство "Москва"

В проекте постановления прописана степень локализации авто для такси российской сборки. Выяснилось, что новым требованиям соответствуют только автомобили Lada, УАЗ и Haval. А вот новый "Москвич" и ряд других моделей китайской разработки в эти нормативы не вписываются. Фактически в этой ситуации "АвтоВАЗ" станет монополистом на рынке такси, ведь только в его линейке есть недорогие бюджетные модели.

Примечательно, что службы такси в РФ протестуют против принудительного перехода на авто местного производства. Ассоциация Национальный совет такси направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой не запрещать иномарки.

Свою позицию представители служб такси объяснили подорожанием российских авто на 70-80%, а также дефицитом бюджетных машин. Впрочем, их мнение проигнорировали.

Ранее Фокус рассказывал, что Audi ввели новые ограничения для российских владельцев.

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