Не рассчитали: в Украине отдыхающие случайно утопили в озере кроссовер Hyundai (видео)

Кроссовер Hyundai Santa Fe заехал в озеро, но его водитель не рассчитал глубину. Автомобиль пришлось вытягивать из водоема на буксире.

Несчастным случаем закончился отдых группы украинцев на озере в Ровенской области. В водоеме утопили кроссовер Hyundai Santa Fe. Видео с ДТП появилось на странице varash-city в Instagram.

Инцидент произошел на озере в селе Сопачив Варашского района. Компания отдыхала на пляже и водитель Hyundai Santa Fe решил заехать в воду.

Очевидно, водитель не рассчитал глубину водоема, созданного в старом карьере с крутыми склонами. Кроссовер Hyundai отнесло от берега.

Другие отдыхающие сразу поспешили помочь водителю и пассажирам выбраться из автомобиля. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Позже кроссовер Hyundai Santa Fe вытянули из озера на буксире у Mercedes E-Class. Пока неизвестно, как подобные "водные процедуры" отобразились на состоянии машины.

Не исключено, что авто-утопленнику может понадобиться недешевый ремонт. При подтоплении страдает, в первую очередь, электрооборудование автомобиля. Кроме того, двигателю может грозить гидроудар.

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