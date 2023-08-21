В Китае презентовали недорогого конкурента Toyota Land Cruiser (фото)

Новый BAIC BJ40 стал крупнее и элегантнее на вид. Внедорожник сохранил раму и полный привод с понижающей передачей.

Опубликованы фото BAIC BJ40 второго поколения. Рамный внедорожник презентуют 25 августа на автошоу в Чэнду, а вскоре после этого он поступит в продажу по цене от 200 000 до 300 000 юаней ($27 650 – 41 500). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Внедорожник подрос в размерах Фото: BAIC

Новый BAIC BJ40 сохранил двухобъемный силуэт, но выглядит не столь брутально, как предшественник. Линии кузова стали более плавными, а фары с изогнутыми ходовыми огнями выполнены в стиле Ford Ranger. Кроме того, авто подросло в размерах.

Габариты BAIC BJ40 2023:

длина — 4790 мм;

ширина — 1940 мм;

высота — 1895 мм;

колесная база — 2760 мм;

масса — 2130 кг.

На передней панели установлены три дисплея Фото: CarNewsChina

Салон BAIC BJ40 также кардинально изменился. На передней панели теперь установлены три дисплея, один из которых предназначен для переднего пассажира. Появилась и беспроводная зарядка для смартфонов.

Новый BAIC BJ40 2023 сохранил 2,0-литровый бензиновый турбомотор, но его мощность увеличили до 245 л. с. На смену роботизированной КПП пришел 8-ступенчатый автомат. Полный привод дополнен понижающей передачей.

Отделку салона разбавляют оранжевые вставки Фото: CarNewsChina

Китайский внедорожник станет недорогой альтернативой Toyota Land Cruiser. Он вполне может появиться на европейском рынке, ведь модель первого поколения представлена в ЕС под названием Ickx K2.

Ранее Фокус рассказывал про китайский электрический клон Land Rover Defender с запасом хода 1115 км.

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