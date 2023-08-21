Карбоновый кузов и 750 сил: культовый Porsche 911 90-х получил экстремальную версию (фото)

Porsche 911 Touring Turbo Edition Coupe является одной из самых экстремальных версий спорткара в кузове 993. Под капотом установлен 750-сильный двигатель, а внешние панели изготовлены из карбона.

Тюнинг-ателье Gunther Werks представило необычный проект на базе Porsche 911 в кузове 993. Спорткар стал заметно быстрее и современнее. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Porsche 911 Touring Turbo Edition Coupe стал самой мощной и самой экстремальной модификацией спорткара. Она отличается карбоновым кузовом и некоторыми другими доработками.

Спереди появились новые современные фары и новый бампер. Также автомобиль оснастили новыми широкими передними и задними крыльями.

Сзади установили новые фонари. Они соединены светодиодной полосой. Над ними расположен массивный спойлер.

Сзади появился новый массивный спойлер Фото: Porsche

В интерьере появились новые спортивные сиденья и несколько новых функций. Среди них подъем передней части авто с помощью кнопки на руле.

Внутри установлены два больших сиденья Фото: Porsche

Porsche 911 Touring Turbo Edition Coupe оснащен 4,0-литровым турбированным оппозитным двигателем мощностью 750 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач Getrag.

В Gunther Werks заявили, что будет построено всего несколько таких суперкаров. Стоимость данного экземпляра не разглашается.

Ранее Фокус рассказал, что тюнинг-ателье Gunther Werks доработало суперкар Porsche 911 (993) в стиле Барби.