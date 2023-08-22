"Битки" уже не в тренде: в Украине резко упал спрос на б/у авто из США (фото)
В Украину в последнее время пригоняют все меньше авто из США. Как правило из-за океана привозят кроссоверы, а также электромобили Tesla.
Популярность б/у авто из США в Украине резко снизилась в 2023 году. За 7 месяцев из-за океана в нашу страну ввезли только 12,9 тыс. авто с пробегом. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
Одной из причин снижения спроса являются трудности с логистикой. После начала полномасштабного российского вторжения авто из США везут через порты стран Балтии, Польши или Румынии, а оттуда транспортируют автовозами.
Вторая причина — рост цен на авто из Америки, их попросту стало невыгодно пригонять. Даже популярные в нашей стране "битки" (машины после ДТП) подорожали. Впрочем, в последнее время цены на б/у авто в США пошли вниз.
Больше половины ввезенных из-за океана машин (51%) оснащены бензиновыми двигателями, а почти треть (29%) – электрическими. 7% авто были оснащены ГБО и только 6% — дизелями. Чаще всего пригоняют кроссоверы, а наиболее популярной моделью является электромобиль Tesla Model 3.
Самые популярные б/у авто из США в Украине за 2023 год:
- Tesla Model 3 – 1156 шт.
- Ford Escape (Kuga) – 779.
- Volkswagen Passat – 753.
- Nissan Leaf – 721.
- Jeep Cherokee – 712.
- Tesla Model S – 630.
- Tesla Model Y – 623.
- Ford Focus – 550.
- BMW X5 – 533.
- Nissan Rogue (X-Trail) – 479.
Ранее Фокус сообщал, что на украинском рынке появится новый американский пикап Ford.
Также мы писали, что продажи электромобилей в Украины побили новый рекорд.