Капсула времени за $231 000: обнаружен культовый спорткар Nissan 80-х без пробега (фото)

Выпущено только 3000 Nissan Datsun 280ZX в исполнении 10th Anniversary. Спорткар выглядит как новый и даже сохранил родную резину.

В США обнаружили идеально сохраненный Nissan Datsun 280ZX 1980 года. На его одометре красуется пробег в 28 миль (69 км). Об этом сообщается на сайте Mecum.

Спорткар относится к лимитированной серии 10th Anniversary Фото: Mecum

Этот Datsun 280ZX был приобретен в 1980 году автодилером Джерри Лейном из города Баттон-Руж (штат Индиана) и 42 лет хранился в его коллекции. До 2022 года его пробег составлял всего 20 км.

Салон спорткара идеально сохранился Фото: Mecum

Американец решил сохранить спорткар Nissan потому, что это редкая лимитированная версия 10th Anniversary, посвященная десятилетию семейства Datsun Z. Таких авто выпустили всего 3000, из которых лишь 500 получили красно-черную окраску.

Кузов и салон Datsun 280ZX в идеальном состоянии и даже резина у купе родная. После простоя спорткару пришлось заменить аккумулятор и радиатор.

Под капотом установлена 135-сильная шестерка Фото: Mecum

Автомобиль оснащен 2,8-литровой 135-сильной шестеркой и 5-ступенчатой механической КПП. Его комплектация включает съемную крышу, магнитолу, электроприводы стеклоподъемников и кресла водителя.

Теперь у Nissan Datsun 280ZX новый владелец. Капслуа времени ушла с молотка за 231 000 долларов.

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