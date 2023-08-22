Латвия передаст Украине 38 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей, — СМИ

Журналисты опубликовали список марок и стоимость конфискованных автомобилей, которые будут переданы Украине.

Правительство Латвии 22 августа решило безвозмездно передать Украине 38 автомобилей, которые были конфискованы у пьяных водителей, сообщает Delfi.

"Согласно постановлению правительства, шесть автомобилей предназначены для Министерства обороны Украины, в том числе армейских частей и некоммерческих предприятий и организаций. Общая предварительная рыночная стоимость шести автомобилей — 127 859 евро", — пишет латышское издание.

По информации Delfi, украинской стороне будут переданы автомобили следующих марок:

Opel Astra Caravan (2003 год выпуска);

Volvo V70 (2000 год);

Škoda Superb (2011 год, 5200 евро);

Toyota Avensis Verso (2003 год, 1100 евро);

Volkswagen Sharan (2012 год);

Volkswagen Passat Variant (2000 год);

Opel Antara (2013 год, 6800 евро);

Toyota Avensis (2010 год, 4500 евро);

Opel Vivaro (2005 год, 4250 евро);

BMW 530 (2005 год, 5400 евро);

Audi A4 (2002 год);

Opel Insignia (2011 год, 4950 евро);

Volvo V60 (2012 год, 6990 евро);

Toyota Yaris (2012 год, 5850 евро);

Volvo XC90 (2006 год, 5800 евро);

Audi A6 (2002 год);

Hyundai Santa Fe (2006 год, 3900 евро);

Škoda Octavia (2005 год, 1250 евро);

Škoda Octavia (2004 год);

BMW 320 (2005 год, 3800 евро);

Audi A6 Avant (2003 год);

Volvo S60 (2004 год, 1200 евро);

BMW 320 (2003 год);

незарегистрированный квадроцикл HB-ATV125B (год неизвестен, 500 евро);

Volvo XC70 (2014 год, 14 000 евро);

BMW 530 (2010 год, 12 500 евро);

Renault Megane (2013 год, 5800 евро);

квадроцикл CFMOTO CF5002A (2014 год, 1200 евро);

Lada 4x4 (2007 год, 800 евро);

Volkswagen Golf (2009 год, 3500 евро);

Renault Master (1999 год, 630 евро);

Opel Vivaro (2007 год, 5700 евро);

Honda CRV (2005 год, 2900 евро);

Volkswagen Passat (2005 год, 2100 евро);

Ford S-Max (2007 год, 3100 евро);

Volvo XC60 (2009 год, 9100 евро);

Volkswagen Passat (2007 год, 2200 евро);

Volkswagen Transporter (1996 год).

Что известно о конфискации автомобилей в Латвии

В ноябре 2022 года в Латвии вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие не только уголовную ответственность за вождение в состаянии алкогольного опьянения (выше 1,5 промилле), но и конфискацию личных автомобилей пьяных водителей.

Напомним, 15 августа стало известно, что Латвия отказала в убежище гражданке РФ. Суд подсчитал, что страх женщины перед политически мотивированным преследованием со стороны российских властей в связи с ее политическими взглядами не был объективно оправдан.

Ранее, 21 июня, сообщалось, что Латвия передает Украине весь свой флот вертолетов. Как отмечает латвийский премьер Кришьянис Кариньш, ранее его страна также предоставила ВСУ все свои ракеты Stinger.