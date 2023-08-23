Недешевая капсула времени: обнаружен раритетный Dodge 60-х в идеальном состоянии (видео)

В 1967 году выпустили только 61 Dodge Coronet R/T Hemi, поэтому сейчас они стоят свыше 200 000 долларов. Спортивное авто с 425-сильным V8 способно разогнаться до 100 км/ч всего за 4,8 секунды.

В США нашли невероятно редкий Dodge Coronet 1967 года. Несмотря на солидный возраст, автомобиль выглядит как новый. Ему посвятил видео на Youtube-канале блогер Lou Costabile.

Стоимость авто превышает 200 000 долларов Фото: скриншот / YouTube

Пробег Dodge Coronet R/T за 56 лет составляет 50 000 км. Первый владелец заботился об авто и поддерживал его в идеальном состоянии. После его смерти машина длительное время простояла заброшенной в гараже.

Салон Dodge Coronet отлично сохранился Фото: скриншот / YouTube

Лакокрасочное покрытие кузова и хромированные детали авто превосходно сохранились. Салон Dodge Coronet также очень хорошо выглядит.

Под капотом установлен 425-сильный V8 Hemi Фото: скриншот / YouTube

Изюминка авто прячется под капотом — купе оснащено огромным 7,0-литровым V8 Hemi мощностью 425 л. с. В 1967 году выпустили всего 61 заряженный Dodge Coronet R/T Hemi и сейчас цена этих авто стартует с 200 000 долларов. Капсула времени же может быть еще дороже, но нынешний владелец авто не желает продавать раритет.

Dodge Coronet Hemi был одним из самых быстрых американских авто своего времени. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,8 с и преодолеть 1/4 мили (402 м) с места за 13,5 с, а его максимальная скорость превышает 240 км/ч.

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