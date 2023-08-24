Преемник Rio: новый недорогой седан Kia впервые заметили на дорогах (видео)

Недорогой седан Kia K3 — преемник массовой модели Rio. Он крупнее, интереснее на вид и богаче оснащен, а также получил 2,0-литровый двигатель.

В Южной Корее заметили новейший Kia K3. Бюджетный седан только недавно презентовали и он еще не поступил в продажу. Видео с авто появилось на Youtube-канале Woopa TV.

Седан выглядит элегантнее предшественника Фото: скриншот / YouTube

Новый Kia K3 обращает на себя внимание благодаря обтекаемому дизайну с элегантным изгибом крыши и плавными обводами кузова. У авто массивный передний бампер и раскосые светодиодные фары.

На передней панели установлены два дисплея Фото: скриншот / YouTube

В салоне на передней панели установлены два дисплея. Переключатели климат-контроля являются сенсорными. Базовая комплектация включает системы автоматического торможения, удержания в полосе и контроля "слепых" зон.

Седан Kia K3 – преемник модели В-класса Rio, которую снимут с производства до конца нынешнего года. Автомобиль крупнее предшественника – 4545 мм в длину при колесной базе в 2670 мм. Он просторнее и обладает 544-литровым багажником.

Новый Kia K3 предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,6 л (123 л. с.) и 2,0 л (152 л. с.). В линейке будут версии с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП.

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