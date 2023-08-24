Сокровища для коллекционеров: самые редкие и ценные украинские авто (фото)

В Украине создавали не только доступные бюджетные модели, но и кабриолеты, рекордные гоночные авто и даже суперкары. Сейчас они стали объектом охоты для коллекционеров.

Украину сложно назвать автомобильной державой, однако нашему автопрому порой удавалось удивлять интересными и смелыми проектами. Некоторые из них являются настоящими сокровищами для коллекционеров. Фокус выбрал редкие и уникальные украинские автомобили, которыми можно гордиться.

Кабриолет ЗАЗ

Одна "Таврия-Ландоле" хранится в киевском автомузее

Всего выпущено только три экспериментальных ЗАЗ-1102 "Таврия-Ландоле". Их оснастили откидной мягкой крышей над задними сиденьями и съемным верхом над передними креслами.

В начале 90-х кабриолеты ЗАЗ тестировали в Греции и планировали даже выпускать. Сейчас одна "Таврия-Ландоле" находится в киевском автомузее и ранее демонстрировалась на фестивале OldCarLand. Второй экземпляр авто недавно был обнаружен в Македонии, а третий – в оккупированном Крыму.

Украинские драгстеры

Драгстер ХАДИ-27 Фото: drive2.ru

Не всем известно, что в Украине активно создавались гоночные авто, установившие не один рекорд скорости. Особенно в этом преуспела Лаборатория спортивных автомобилей Харьковского автодорожного института (ЛСА ХАДИ). Там создали целое семейство драгстеров – авто для драгрейсинга.

Среди творений ХАДИ были даже газотурбинный и реактивный болиды, созданные чтобы побить мировые рекорды скорости. Впрочем, он до наших дней не дожил, но несколько драгстеров все же сохранились. В частности, в Харькове можно увидеть ХАДИ-27 1986 года с форсированным 300-сильным V8 от ГАЗ-53, способный разогнаться до 300 км/ч.

Среднемоторная "Таврия" для ралли

Раллийный ЗАЗ-1102 ERF-Mobile

Мало кто знает, что "Таврию" готовили к чемпионату мира по ралли в группе В. С этой целью эстонские специалисты построили два ЗАЗ-1102 ERF-Mobile.

Гоночная "Таврия" серьезно отличалась от стандартного хэтчбека, ведь была полноприводной и среднемоторной. Спортпрототип получил двигатель от ВАЗ-2106 с увеличенной до 140 л. с. мощностью, а также новые тормоза и подвеску.

Изменение правил ралли не позволило ЗАЗ-1102 ERF-Mobile принять участие в соревнованиях. Один прототип разбили на тестах, второй – хранится в музее в Эстонии.

Звезда "Кавказской пленницы"

Микроавтобус "Старт" выпускали на трех украинских заводах Фото: wikipedia.org

Микроавтобус "Старт" прославился благодаря кадрам из фильма "Кавказская пленница". Он является разработкой Северодонецкой авторемонтной базы.

12-местный автобус имел пластиковый кузов и был построен на агрегатах "Волги" ГАЗ-21. Именно дефицит запчастей от ГАЗ не позволил модели стать массовой. С 1963 по 1970 год на предприятиях в Северодонецке, Коростене и Луганске собрали примерно 150-200 авто. Сейчас микроавтобус "Старт" очень ценится коллекционерами.

Конкурент Suzuki Jimny

Выпущено лишь 43 ЛуАЗ-1301

ЛуАЗ-1301 планировался как преемник знаменитой "Волыни". Украинский Suzuki Jimny разработали еще в начале 90-х, но экономический кризис не позволил модели стать массовой – в 2002 году собрали лишь 43 авто.

Угловатый 3,6-метровый ЛуАЗ-1301 имел пластиковый кузов и использовал агрегаты "Таврии". Его оснащали двигателями объемом 1,1 л (51 л. с.) и 1,2 л (53 л. с.), а максимальная скорость составляла 137 км/ч. Авто получило полный привод с понижающей передачей и независимую подвеску всех колес.

Украинский суперкар

Суперкар Himera Q планировали сделать электрическим Фото: topgir.com.ua

Футуристическое купе Himera Q презентовали на автошоу в Киеве в 2017 году. Украинский суперкар планировали запустить в мелкосерийное производство с 1000-сильной электрической установкой. Создатели авто утверждали, что оно способно разогнаться до 100 км/ч за 3 с, развить 350 км/ч и проехать 500 км без подзарядки. Впрочем, проект так и не удалось воплотить в жизнь — дальше одного прототипа дело не пошло.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине скрестили "Волгу" ГАЗ-21 и BMW 7 Series.

Также мы писали про очень редкий мелкосерийный пикап "Запорожец".