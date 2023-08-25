Цена $15 900 и запас хода 430 км: General Motors показали премиальный электромобиль (фото)
Электромобиль Buick Velite 6 — недорогой премиальный хэтчбек С-класса с увеличенным клиренсом. Он оснащен 177-сильным мотором и может проехать 430 км без подзарядки.
На автошоу в китайском Чэнду презентовали новый Buick Velite 6. Самый доступный электромобиль от премиального подразделения General Motors прошел модернизацию и вскоре поступит в продажу по цене от 112 800 до 115 800 юаней ($15 500 – 15 900). Об этом сообщается на официальном сайте американского автопроизводителя.
Электромобиль Buick Velite 6 – внедорожный хэтчбек с увеличенным клиренсом на подобие DS 4. У него клиновидный силуэт, длинный капот и рельефные боковины. Модель является довольно крупной, по меркам С-класса.
Габариты Buick Velite 6:
- длина – 4673 мм;
- ширина – 1817 мм;
- высота – 1519 мм;
- колесная база – 2660 мм.
В салоне на передней панели установлены 10-дюймовые дисплеи виртуальной панели приборов и мультимедиа. Базовая комплектация включает климат-контроль и доступ в салон со смартфона.
Новый Buick Velite 6 теперь доступен только в электрическом исполнении, хотя ранее предлагали и подзаряжаемый гибрид. Кросс-хэтчбек оснащен 177-сильным мотором и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 50,3 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 430 км.
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