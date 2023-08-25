Corvette на максималках: уникальное американское авто 50-х продали за $1,7 миллиона (фото)

Oldsmobile F-88 проектировали как более дорогой и роскошный аналог Chevrolet Corvette. Спорткар сохранился в одном-единственном экземпляре.

В США на аукционе Broad Arrow продали уникальный Oldsmobile F-88 1954 года. За невероятно редкое авто уже не существующей марки заплатили 1 765 000 долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Спорткар отличается элегантным дизайном

Концепт-кар Oldsmobile F-88 создали для автошоу Motorama. Всего собрали два или три таких авто, но до наших дней дожил только один экземпляр спорткара.

Как правило, концепты в 50-х уничтожали, но этот автомобиль чудом избежал утилизации. Его продали известному американскому промышленнику Эверетту Лобану Корду (владельцу брендов Cord, Auburn и Duesenberg). Позже кабриолет отреставрировали и продали за 3,2 млн долларов в музей Gateway в Колорадо.

Авто отреставрировано до идеального состояния

Oldsmobile F-88 создавали, как более дорогую и роскошную альтернативу Chevrolet Corvette. Он также получил легкий стеклопластиковый кузов, а у Corvette даже позаимствовали задний мост. Именно из-за схожести с Corvette F-88 не стал серийным – в General Motors не хотели конкуренции между моделями внутри концерна.

Под капотом установлен 250-сильный V8

Спорткар Oldsmobile F-88 оснащен 5,3-литровым V8 мощностью 250 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Его максимальная скорость превышает 200 км/ч.

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