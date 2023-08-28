В интернете показали самые необычные и дорогие автоколлекции в Сингапуре (видео)

Несмотря на огромную стоимость даже бюджетных моделей в Сингапуре, местные автолюбители собирают целые коллекции роскошных авто. Некоторые автомобили почти невозможно встретить на дорогах.

Автомобильный фотограф из Лос-Анджелеса Ларри Чен показал самые роскошные автомобильные коллекции в Сингапуре. Среди них есть множество редких и необычных авто. Видео опубликовали на YouTube-канале Hagerty.

В Сингапуре очень высокая стоимость жизни. Чтобы зарегистрировать любой автомобиль, нужно предварительно получить свидетельство о праве, стоимость которого начинается с 99 499 долларов. Этот документ считается действительным десять лет.

Также в Сингапуре самые высокие цены на автомобили в мире. Например, стоимость компактного седана Audi A4 в стране составляет около 140 000 долларов. В Украине эту модель можно купить за 38 000 долларов.

Даже такие цены не мешают богатым автолюбителям собирать впечатляющие коллекции. Одна из таких принадлежит Даррену Онгу, который собрал десятки спорткаров Mitsubishi Lancer Evolution.

В коллекции можно найти Mitsubishi Lancer Evolution VI в стиле версии Tommi Makinen Edition. Также среди интересных автомобилей есть Honda Civic пятого поколения, Toyota AE86, Mazda RX-7 и Nissan GT-R R35.

Даррен Онг собрал большую коллекцию Mitsubishi Lancer Evolution Фото: Скриншот

Позже Ларри Чен встретился с бизнесменом по имени Стивен. Он является важным членом клуба Pagani, а в его коллекцию входят одни из самых дорогих автомобилей в мире.

Pagani Huayra BC Фото: Скриншот Koenigsegg Agera RS Фото: Скриншот Nissan GT-R50 Italdesign Фото: Скриншот

В особняке миллионера есть Pagani Huayra BC, Koenigsegg Agera RS, Ferrari 488 Pista, и очень редкий Nissan GT-R50 Italdesign. Стоимость каждого из этих авто составляет более 8 млн долларов в Сингапуре.

Ранее Фокус сообщал, что Роберт Дауни-младший решил расстаться со старинными автомобилями из своей коллекции.