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Авто

В интернете показали самые необычные и дорогие автоколлекции в Сингапуре (видео)

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Фото: Скриншот | В Сингапуре автомобили стоят в несколько раз дороже, чем в других странах мира

Несмотря на огромную стоимость даже бюджетных моделей в Сингапуре, местные автолюбители собирают целые коллекции роскошных авто. Некоторые автомобили почти невозможно встретить на дорогах.

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Автомобильный фотограф из Лос-Анджелеса Ларри Чен показал самые роскошные автомобильные коллекции в Сингапуре. Среди них есть множество редких и необычных авто. Видео опубликовали на YouTube-канале Hagerty.

В Сингапуре очень высокая стоимость жизни. Чтобы зарегистрировать любой автомобиль, нужно предварительно получить свидетельство о праве, стоимость которого начинается с 99 499 долларов. Этот документ считается действительным десять лет.

Также в Сингапуре самые высокие цены на автомобили в мире. Например, стоимость компактного седана Audi A4 в стране составляет около 140 000 долларов. В Украине эту модель можно купить за 38 000 долларов.

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Брошенные раритеты: в лесу нашли кладбище классических автомобилей (видео)
Брошенные раритеты: в лесу нашли кладбище классических автомобилей (видео)

Даже такие цены не мешают богатым автолюбителям собирать впечатляющие коллекции. Одна из таких принадлежит Даррену Онгу, который собрал десятки спорткаров Mitsubishi Lancer Evolution.

В коллекции можно найти Mitsubishi Lancer Evolution VI в стиле версии Tommi Makinen Edition. Также среди интересных автомобилей есть Honda Civic пятого поколения, Toyota AE86, Mazda RX-7 и Nissan GT-R R35.

Коллекция Mitsubishi Lancer Evolution Fullscreen
Даррен Онг собрал большую коллекцию Mitsubishi Lancer Evolution
Фото: Скриншот

Позже Ларри Чен встретился с бизнесменом по имени Стивен. Он является важным членом клуба Pagani, а в его коллекцию входят одни из самых дорогих автомобилей в мире.

Pagani Huayra BC Fullscreen
Pagani Huayra BC
Фото: Скриншот
Koenigsegg Agera RS Fullscreen
Koenigsegg Agera RS
Фото: Скриншот
Nissan GT-R50 Italdesign Fullscreen
Nissan GT-R50 Italdesign
Фото: Скриншот
Pagani Huayra BC
Koenigsegg Agera RS
Nissan GT-R50 Italdesign

В особняке миллионера есть Pagani Huayra BC, Koenigsegg Agera RS, Ferrari 488 Pista, и очень редкий Nissan GT-R50 Italdesign. Стоимость каждого из этих авто составляет более 8 млн долларов в Сингапуре.

Ранее Фокус сообщал, что Роберт Дауни-младший решил расстаться со старинными автомобилями из своей коллекции.