Уникальный Mitsubishi Lancer Evolution продан за рекордные 200 тысяч долларов

За такую сумму с аукциона ушел автомобиль Evo VI в лимитированной версии Tommi Makinen Edition с порядковым номером 001.

Еще в мае 2021 года Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Makinen Edition, принадлежавший подразделению Mitsubishi в Великобритании, был продан за 100 тысяч фунтов стерлингов (139 тысяч долларов), что сделало автомобиль самым дорогим в своем роде. Казалось, этот рекорд продержится долго, но на днях еще один экземпляр такого суперседана был продан на аукционе Silverstone Auctions за еще более внушительные 146 250 фунтов стерлингов (202 899 долларов).

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Почему этот экземпляр оказался более востребованным, чем принадлежащий Mitsubishi? Все дело в серийном номере: у машины из исторического автопарка компании был порядковый номер 006, в то время как этот носит табличку с номером 001. Это и делает его по-настоящему особенным.

Tommi Makinen Edition является финальной версией Evo VI и, возможно, наиболее желанным Evolution для коллекционеров. Автомобиль был представлен в 2000 году в честь четырех подряд титулов Томми Мякинена в WRC с 1996 по 1999 год, выступавшего на Mitsubishi Lancer.

[ + – ] Томми Мякинен рядом с автомобилем, названным в его честь

Согласно официальным данным, четырехцилиндровый 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом выдавал 276 л.с. и 373 Нм крутящего момента. Хотя на самом деле мощность была ближе до 300 л.с. Двигатель соединен с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, передавая мощность на все четыре колеса, что позволяло разгоняться до 100 км/ч за 4,4 секунды и развивать максимальную скорость 240 км/ч.

По сравнению с обычным Evo VI версия Tommi Makinen Edition отличался титановым турбокомпрессором и перенастроенным блоком управления двигателя, более острым рулевым управлением, выхлопной системой, измененным передним бампером и подвеской со своими настройками.

Из 250 автомобилей Evo VI Tommi Makinen Edition, официально ввезенных в Великобританию подразделением Ralliart, только 50 имели внешнюю окраску Passion Red в комплекте со специальными декалями и белыми 17-дюймовыми колесами Enkei. А всего было выпущено 212 таких машин.

Проданный с аукциона седан находится в состоянии стока выхлопной системы из нержавеющей стали (оригинальный выхлоп шел в комплекте). Одометр показывает всего 11 тысяч миль (17,7 тысячи км), а за всю историю у автомобиля было два владельца.

Дебют спецверсии состоялся в 2000 году, тогда автомобиль стоил а Великобритании 32 995 фунтов стерлингов, что с поправкой на инфляцию сегодня бы составило около 50 тысяч фунтов (69,5 тысяч долларов). Это означает, что ценность данного конкретного примера за 21 год выросла почти втрое.

Ранее Фокус сообщал, что в Канаде Mitsubishi Lancer Evolution X в состоянии нового продается за 118 тысяч долларов. Автомобиль с пробегом всего 99 км является последним экземпляром Lancer Evolution, сошедшим с конвейера.

Также мы рассказывали, что Mitsubishi вернет легендарное имя Evolution. "Заряженная" версия с таким названием появится у кроссовера Mitsubishi Outlander нового поколения.