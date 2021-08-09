Унікальний Mitsubishi Lancer Evolution проданий за рекордні 200 тисяч доларів

За таку суму з аукціону пішов автомобіль Evo VI в лімітованій версії Tommi Makinen Edition із порядковим номером 001.

Ще в травні 2021 року Mitsubishi Lancer Evo VI Tommi Makinen Edition, що належав підрозділу Mitsubishi у Великобританії, був проданий за 100 тисяч фунтів стерлінгів (139 тисяч доларів), що зробило автомобіль найдорожчим ц своєму роді. Здавалося, цей рекорд протримається довго, але днями ще один екземпляр такого суперседана був проданий на аукціоні Silverstone Auctions за ще більш значні 146 250 фунтів стерлінгів (202 899 доларів).

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Чому цей екземпляр виявився затребуванішим, ніж належить Mitsubishi? Уся справа в серійному номері: у машини з історичного автопарку компанії був порядковий номер 006, у той час як цей носить табличку з номером 001. Це й робить його по-справжньому особливим.

Tommi Makinen Edition є фінальною версією Evo VI і, можливо, найбільш бажаним Evolution для колекціонерів. Автомобіль був представлений у 2000 році на честь чотирьох поспіль титулів Томмі Мякінена в WRC з 1996 по 1999 рік, який виступав на Mitsubishi Lancer.

[ + – ] Томмі Мякинен поруч з автомобілем, названим на його честь

Згідно з офіційними даними, чотирициліндровий 2,0-літровий двигун з турбонаддувом видавав 276 к.с. і 373 Нм крутного моменту. Хоча насправді потужність була ближчою до 300 к.с. Двигун з'єднаний із п'ятиступінчастою механічною коробкою передач, передаючи потужність на всі чотири колеса, що дозволяло розганятися до 100 км/год за 4,4 секунди та розвивати максимальну швидкість 240 км/ч.

У порівнянні зі звичайним Evo VI версія Tommi Makinen Edition відрізнявся титановим турбокомпресором і переналаштованим блоком управління двигуна, гострішим рульовим керуванням, вихлопною системою, зміненим переднім бампером і підвіскою зі своїми налаштуваннями.

Із 250 автомобілів Evo VI Tommi Makinen Edition, офіційно ввезених у Великобританію підрозділом Ralliart, тільки 50 мали зовнішнє забарвлення Passion Red у комплекті зі спеціальними декалями та білими 17-дюймовими колесами Enkei. А всього було випущено 212 таких машин.

Проданий на аукціоні седан перебуває в стані стоку вихлопної системи з нержавіючої сталі (оригінальний вихлоп йшов у комплекті). Одометр показує всього 11 тисяч миль (17,7 тисячі км), а за всю історію в автомобіля було два власники.

Дебют спецверсії відбувся у 2000 році, тоді автомобіль коштував у Великобританії 32 995 фунтів стерлінгів, що з поправкою на інфляцію сьогодні б склало близько 50 тисяч фунтів (69,5 тисяч доларів). Це означає, що цінність цього конкретного прикладу за 21 рік зросла майже втричі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Канаді Mitsubishi Lancer Evolution X у стані нового продається за 118 тисяч доларів. Автомобіль із пробігом усього 99 км є останнім екземпляром Lancer Evolution, що зійшов із конвеєра.

Також ми розповідали, що Mitsubishi поверне легендарне ім'я Evolution. "Заряджена" версія з такою назвою з'явиться в кросовера Mitsubishi Outlander нового покоління.