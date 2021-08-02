Evolution повертається: у Mitsubishi Outlander з'явиться "заряджена" версія

У межах перезапуску бренду Ralliart компанія Mitsubishi готує для гібрида Outlander спеціальне виконання з культовою назвою Evolution.

Раніше повідомлялося, що світова прем'єра новинки відбудеться в межах Токійського автосалону в жовтні. На початку цього року було представлено четверте покоління Mitsubishi Outlander. Детальна інформація про плагін-гібридну модифікацію поки тримається в секреті, але компанія Mitsubishi підтвердила, що вона буде потужнішою, ніж її попередник, а ємність тягової батареї збільшиться.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Mitsubishi Outlander нового покоління

Також відомо, що система повного приводу 4WD PHEV, яка задіює електромотори, забезпечить поліпшену паливну економічність. Якщо Outlander дійсно отримає версію Evolution, можна очікувати, що вона матиме значно більшу потужність. Але також можна з упевненістю сказати, що новий кросовер точно не зможе конкурувати з Mitsubishi Lancer Evolution минулих років.

Коли в травні Mitsubishi оголосила про відродження бренду Ralliart, вона випустила одне зображення пікапа L200, оснащеного безліччю деталей Ralliart, що призвело до припущення, що це, ймовірно, буде перша модель, яку Mitsubishi випустить під відродженим спортивним брендом.

Раніше Фокус писав, що Mitsubishi Outlander четвертого покоління побудований на новій платформі. В основі машини лежить платформа CMF-C/D альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

Також повідомлялося, що Mitsubishi попрощався з позашляховиком Pajero. Фінальна версія Mitsubishi Pajero поїде в Австралію, після чого модель стане історією.