Evolution возвращается: у Mitsubishi Outlander появится "заряженная" версия

В рамках перезапуска бренда Ralliart компания Mitsubishi готовит для подзаряжаемого гибрида Outlander специальное исполнение с культовым названием Evolution.

Ранее сообщалось, что мировая премьера новинки состоится в рамках Токийского автосалона в октябре. В начале этого года было представлено четвертое поколение Mitsubishi Outlander. Подробная информация о плагин-гибридной модификации пока держится в секрете, но компания Mitsubishi подтвердила, что она будет более мощной, чем ее предшественник, а емкость тяговой батареи увеличится.

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[ + – ] Mitsubishi Outlander нового поколения

Также известно, что система полного привода 4WD PHEV, которая задействует электромоторы, обеспечит улучшенную топливную экономичность. Если Outlander действительно получит версию Evolution, можно ожидать, что она будет иметь значительно большую мощность. Но также можно с уверенностью сказать, что новый кроссовер точно не сможет конкурировать с Mitsubishi Lancer Evolution прошлых лет.

Когда в мае Mitsubishi объявила о возрождении бренда Ralliart, она выпустила одно изображение пикапа L200, оснащенного множеством деталей Ralliart, что привело к предположению, что это, вероятно, будет первая модель, которую Mitsubishi выпустит под возрожденным спортивным брендом.

Ранее Фокус писал, что Mitsubishi Outlander четвертого поколения построен на новой платформе. В основе машины лежит платформа CMF-C/D альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Также сообщалось, что Mitsubishi попрощался с внедорожником Pajero. Финальная версия Mitsubishi Pajero уедет в Австралию, после чего модель станет историей.