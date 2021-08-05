Останній Mitsubishi Lancer Evolution продають за 118 тисяч доларів

Автомобіль із пробігом 99 км є останній екземпляром Lancer Evolution, що зійшов із конвеєра.

У Канаді в одному з автосалонів Mitsubishi виставили на продаж п'ятирічний Mitsubishi Lancer Evolution за ціною, порівняною з вартістю спорткара Porsche.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Без перебільшення Mitsubishi Lancer Evolution десятої генерації був легендою, замкнувши життєвий цикл знаменитих суперседанів, які вели родовід із 1992 року. Остання партія під назвою Final Edition тиражем 3100 примірників розлетілася по світу та була розпродана за лічені дні. Саме машина цієї прощальної версії продається в Канаді.

Секрет високої ціни в 148 тисяч канадських доларів 118 тисяч доларів США криється не тільки в цьому. Справа в тому, що цей екземпляр — взагалі останній Lancer Evolution, що зійшов із конвеєра. Причому на одометрі машини всього в 99 кілометрів, а стан — ідеальний, немов тільки що з конвеєра.

Таке збереження і ексклюзивність машини й зумовила високу ціну. Фінальне видання Mitsubishi Lancer Evolution відрізняється від інших "евіків" колісними дисками BBS ексклюзивного дизайну, а також контрастним чорним дахом.

У рух седан приводиться 2,0-літровим 300-сильним бензиновим двигуном. Максимальний крутний момент у 414 Нм передається на всі чотири колеса через 5-ступінчасту механічну коробку.

Раніше Фокус писав, що Mitsubishi Outlander отримає виконання з культовою назвою Evolution. Система повного приводу 4WD PHEV, яка задіює електромотори, забезпечить кросоверу поліпшену паливну економічність.

Також ми повідомляли, що фінальна версія Mitsubishi Pajero поїхала до Австралії. Тираж прощальної версії склав 800 примірників.