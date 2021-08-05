Последний Mitsubishi Lancer Evolution продают за 118 тысяч долларов
Автомобиль с пробегом 99 км является последний экземпляром Lancer Evolution, сошедшим с конвейера.
В Канаде в одном из автосалонов Mitsubishi выставили на продажу пятилетний Mitsubishi Lancer Evolution по цене, сравнимой со стоимостью спорткара Porsche.
Без преувеличения Mitsubishi Lancer Evolution десятой генерации был легендой, замкнув жизненный цикл знаменитых суперседанов, ведущих родословную с 1992 года. Последняя партия под названием Final Edition тиражом в 3100 экземпляров разлетелась по миру и была распродана в считанные дни. Именно машина этой прощальной версии продается в Канаде.
Секрет высокой цены в 148 тысяч канадских долларов 118 тысяч долларов США) кроется не только в этом. Дело в том, что данный экземпляр — вообще последний Lancer Evolution, сошедший с конвейера. Причем на одометре машины всего в 99 километров, а состояние — идеальное, словно только что с конвейера.
Такая сохранность и эксклюзивность машины и обусловила высокую цену. Финальное издание Mitsubishi Lancer Evolution отличается от других "эвиков" колесными дисками BBS эксклюзивного дизайна, а также контрастной черной крышей.
В движение седан приводится 2,0-литровым 300-сильным бензиновым двигателем. Максимальный крутящий момент в 414 Нм передается на все четыре колеса через 5-ступенчатую механическую трансмиссию.
Ранее Фокус писал, что Mitsubishi Outlander получит исполнение с культовым названием Evolution. Система полного привода 4WD PHEV, которая задействует электромоторы, обеспечит кроссоверу улучшенную топливную экономичность.
Также мы сообщали, что финальная версия Mitsubishi Pajero уехала в Австралию. Тираж прощальной версии составил 800 экземпляров.