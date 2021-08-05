Последний Mitsubishi Lancer Evolution продают за 118 тысяч долларов

Автомобиль с пробегом 99 км является последний экземпляром Lancer Evolution, сошедшим с конвейера.

В Канаде в одном из автосалонов Mitsubishi выставили на продажу пятилетний Mitsubishi Lancer Evolution по цене, сравнимой со стоимостью спорткара Porsche.

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Без преувеличения Mitsubishi Lancer Evolution десятой генерации был легендой, замкнув жизненный цикл знаменитых суперседанов, ведущих родословную с 1992 года. Последняя партия под названием Final Edition тиражом в 3100 экземпляров разлетелась по миру и была распродана в считанные дни. Именно машина этой прощальной версии продается в Канаде.

Секрет высокой цены в 148 тысяч канадских долларов 118 тысяч долларов США) кроется не только в этом. Дело в том, что данный экземпляр — вообще последний Lancer Evolution, сошедший с конвейера. Причем на одометре машины всего в 99 километров, а состояние — идеальное, словно только что с конвейера.

Такая сохранность и эксклюзивность машины и обусловила высокую цену. Финальное издание Mitsubishi Lancer Evolution отличается от других "эвиков" колесными дисками BBS эксклюзивного дизайна, а также контрастной черной крышей.

В движение седан приводится 2,0-литровым 300-сильным бензиновым двигателем. Максимальный крутящий момент в 414 Нм передается на все четыре колеса через 5-ступенчатую механическую трансмиссию.

Ранее Фокус писал, что Mitsubishi Outlander получит исполнение с культовым названием Evolution. Система полного привода 4WD PHEV, которая задействует электромоторы, обеспечит кроссоверу улучшенную топливную экономичность.

Также мы сообщали, что финальная версия Mitsubishi Pajero уехала в Австралию. Тираж прощальной версии составил 800 экземпляров.