В інтернеті показали найнезвичайніші та найдорожчі автоколекції в Сінгапурі (відео)

Попри величезну вартість навіть бюджетних моделей у Сінгапурі, місцеві автолюбителі збирають цілі колекції розкішних авто. Деякі автомобілі майже неможливо зустріти на дорогах.

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Автомобільний фотограф з Лос-Анджелеса Ларрі Чен показав найрозкішніші автомобільні колекції в Сінгапурі. Серед них є безліч рідкісних і незвичайних авто. Відео опублікували на YouTube-каналі Hagerty.

У Сінгапурі дуже висока вартість життя. Щоб зареєструвати будь-який автомобіль, потрібно попередньо отримати свідоцтво про право, вартість якого починається з 99 499 доларів. Цей документ вважається дійсним десять років.

Також у Сінгапурі найвищі ціни на автомобілі у світі. Наприклад, вартість компактного седана Audi A4 у країні становить близько 140 000 доларів. В Україні цю модель можна купити за 38 000 доларів.

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Навіть такі ціни не заважають багатим автолюбителям збирати разючі колекції. Одна з таких належить Даррену Онгу, який зібрав десятки спорткарів Mitsubishi Lancer Evolution.

У колекції можна знайти Mitsubishi Lancer Evolution VI у стилі версії Tommi Makinen Edition. Також серед цікавих автомобілів є Honda Civic п'ятого покоління, Toyota AE86, Mazda RX-7 і Nissan GT-R R35.

Даррен Онг зібрав велику колекцію Mitsubishi Lancer Evolution Фото: Скриншот

Пізніше Ларрі Чен зустрівся з бізнесменом, на ім'я Стівен. Він є важливим членом клубу Pagani, а в його колекцію входять одні з найдорожчих автомобілів у світі.

Pagani Huayra BC Фото: Скриншот Koenigsegg Agera RS Фото: Скриншот Nissan GT-R50 Italdesign Фото: Скриншот

В особняку мільйонера є Pagani Huayra BC, Koenigsegg Agera RS, Ferrari 488 Pista, і дуже рідкісний Nissan GT-R50 Italdesign. Вартість кожного з цих авто становить понад 8 млн доларів у Сінгапурі.

Раніше Фокус повідомляв, що Роберт Дауні-молодший вирішив розлучитися зі старовинними автомобілями зі своєї колекції.