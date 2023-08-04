Зірка Голлівуду розіграє в безкоштовній лотереї яскраві ретроавто зі своєї колекції (фото)

Роберт Дауні-молодший відреставрував свої вінтажні авто і зробив їх екологічно чистими. Вони стануть призами в безкоштовній лотереї.

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Роберт Дауні-молодший вирішив розлучитися зі старовинними автомобілями зі своєї колекції. Машини будуть розіграні в спеціальній безкоштовній лотереї. Про це актор повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Машини стали героями нового телешоу актора

Виконавець ролі Залізної людини є давнім колекціонером авто. Він зібрав кілька десятків машин, більша частина з яких — американська класика 50-70-х років.

Chevrolet Corvette 1965 року

Нещодавно Роберт Дауні-молодший випустив нове телешоу Downey's Dream Cars ("Машини мрії Дауні"). У ньому старовинні авто з колекції актора реставрують і допрацьовують, щоб зробити їх більш "дружніми" до навколишнього середовища. Їх переводять на біопаливо, перетворюють на гібриди і навіть електромобілі.

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Саме ретроавто з шоу Downey's Dream Cars і будуть розіграні в лотереї. Серед них — спортивний Chevrolet Corvette Stingray 1965 року, розкішні Buick Riviera 1966 року і Mercedes 280SE 1969 року. Також актор віддасть мікроавтобус Volkswagen T1 1972 року, пікапи Chevrolet K10 1972 року і Chevrolet El Camino 1985 року.

Volkswagen T1 1972 року

Кожне авто розіграють окремо. Спробувати щастя в лотереї зможуть жителі США, Канади та Великої Британії. Для участі в розіграші достатньо зареєструватися. Також учасники зможуть за бажання перерахувати пожертвування в спеціальний благодійний фонд.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставлено рідкісний Ferrari 1972 року, що належав гітаристу The Rolling Stones Кіту Річардсу.

Також ми писали, що на продаж виставлено реактивне авто Джеймса Бонда.