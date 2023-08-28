Новый Range Rover Sport получил самую защищенную версию (видео)

Легкобронированный Range Rover Sport выдерживает обстрел из пистолета. Внедорожник сохранил пневмоподвеску, электроприводы и кожанный салон.

У Range Rover Sport 2023 появилась новая версия. Внедорожник бронировали в южноафриканском ателье Armormax. Видео с автомобилем опубликовали на Youtube-канале компании.

Range Rover Sport защищен по стандарту В4 Фото: скриншот / YouTube

Новый Range Rover Sport бронировали по стандарту B4. Он предназначен для районов со сложной криминогенной обстановкой и выдерживает обстрел из пистолета пулями калибра 44 Magnum.

Range Rover Sport получил легкую броню, а его пуленепробиваемые стекла и люк можно опустить (в лучше защищенных авто это часто невозможно). Кроме того, внедорожник сохранил пневмоподвеску, кожанный салон, электроприводы и другие атрибуты комфорта. Низкопрофильные шины позволяют продолжать движение при проколе.

Позже линейку пополнит еще более защищенная модификация класса В6, способная выдержать попадание из автомата Калашникова. Если базовый вариант доступен с различными бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями, то более тяжело бронированный внедорожник предложат исключительно с топовым 4,4-литровым V8 твин-турбо на 530 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что BMW презентовали первый в мире серийный бронированный электромобиль.

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