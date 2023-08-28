Новый BMW M5 2024 рассекретили за год до премьеры (фото)

Новый BMW M5 2024 изменится внешне и станет агрессивнее на вид. Спортивный седан впервые получит гибридную установку.

Опубликовано первое шпионское фото BMW M5 нового поколения. Заряженный седан сняли на заводе BMW, хотя его производство стартует только в 2024 году. Фотографию опубликовал в Instagram блогер imran_arshad.

BMW M5 проходит тесты на Нюрбургринге Фото: carscoops.com

На снимке запечатлена задняя часть BMW M5 2024. У спортивного седана агрессивный бампер, четыре выхлопных трубы и небольшой спойлер на крышке багажника. Примечательно, что седан заметно отличается от спортивной электрической версии BMW i5 M60.

Ранее новый BMW M5 G90 видели в камуфляже во время тестов на автодроме Нюрбургринг. По фото видно, что передняя часть авто также изменится. Также удалось снять салон со спортивными сиденьями.

В салоне установлены спортивные сиденья Фото: carscoops.com

Новый BMW M5 2024 сохранит 4,4-литровый V8 твин-турбо, но его дополнят электромотором. Гибрид станет существенно мощнее предшественника: отдача силовой установки точно превысит 700 л. с. и не исключено, что достигнет даже 800 сил. К тому же, седан сможет проехать около 50 км в полностью электрическом режиме.

Ранее Фокус рассказывал, что в Германии рассекретили первый электрический универсал Volkswagen.

Также мы писали, что раритетный спорткар BMW 20 лет простоял на парковке.