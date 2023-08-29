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В Киеве построили два десятка новых дорожных развязок европейского типа: где они появились

Тарас Брязгунов
Фото: Киевавтодор | В Киеве уже построили 18 кольцевых развязок, еще 2 — откроют в ближайшее время

Кольцевые развязки малого радиуса дешевые в постройке и существенно повышают безопасность дорожного движения. Их активно строят и в европейских странах.

В Киеве активно строят кольцевые развязки малого радиуса. Они уже появились на 18 перекрестках столицы, еще несколько — будут сданы в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-центр КГГА со ссылкой на данные коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Кольцевые развязки малого радиуса можно увидеть во многих европейских странах. Они позволяют существенно повысить безопасность дорожного движения и при этом их постройка быстрая и не слишком затратная для бюджета.

Малые кольцевые развязки повышают безопасность дорожного движения
Фото: Киевавтодор

Новые дорожные развязки в Киеве появились на таких улицах:

  • ул. Академика Заболотного;
  • ул. Лисогорская;
  • ул. Тепловозная;
  • ул. Рабочая;
  • ул Уманская;
  • ул. Камещиков;
  • ул. Владимира Жаботинского;
  • ул. Покольская;
  • проулок Новопечерский.

На перекрестках улиц:

  • Бориса Гмыри и Михаила Гришка;
  • Елизаветы Чавдар и Бориса Гмыри;
  • Киото с выездом на путепровод через Броварской проспект;
  • Деснянской с ул. Радосинской и ул. Мира;
  • Ирины Бекешкиной и Эдуарда Вильде;
  • Микитенка и Ирины Бекешкиной;
  • Марко Вовчок и Вербовой;
  • Светлицкого та проулка Межевого;
  • Генерала Наумова и проулка Малинского.

Кроме того, еще на двух развязках заканчиваются работы – там наносится дорожная разметка. Речь идет о перекрестках улиц Отто Шмидта и Печенежской, а также улиц Митрополита Владимира Сабодана и Александра Довженко.

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