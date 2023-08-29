Новейший сверхмощный Chevrolet Corvette за $100 000 разбили вскоре после покупки (видео)

Chevrolet Corvette Z06 — новая заряженная версия модели. Спорткар оснащен 670-сильным V8 и способен развить скорость свыше 320 км/ч.

Новый Chevrolet Corvette Z06 недавно поступил в продажу, а один такой спорткар уже успели разбить. Авария произошла в США и попала на видео с регистратора. Его опубликовали на Youtube-канале steelankles.

Chevrolet Corvette Z06 разбили на гоночном треке в штате Вирджиния. На видео видно, что спорткар зашел в поворот слишком быстро – на скорости около 150 км/ч. Автомобиль занесло, он потерял управление и врезался в отбойник.

Во время ДТП перегрузки в салоне достигали 8,47 g, но водитель не пострадал и смог сам выбраться из авто. У спорткара полностью уничтожена передняя часть и видны повреждения сзади – его ремонт будет довольно сложным.

Напомним, что новый Chevrolet Corvette Z06 – топовая заряженная версия модели. Спорткар оснащен высокооборотистым 5,5-литровым V8 мощностью 670 л. с. и 8-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями. Разгон до 100 км/ч занимает 2,6 с, а максимальная скорость превышает 320 км/ч.

Chevrolet Corvette Z06 является топовой версией модели Фото: General Motors

С такими характеристиками Chevrolet Corvette Z06 может соперничать с экзотическими суперкарами, однако гораздо дешевле – цена стартует с 105 000 долларов.

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