В Японии все заводы Toyota остановились из-за масштабного сбоя

Все заводы Toyota на территории Японии прекратили работу из-за сбоя программного обеспечения. Причины инцидента устанавливают, но известно, что сбой не связан с кибератаками.

Toyota в ночь на 29 августа, остановила все 14 своих предприятий на территории Японии. Причина – масштабный системный сбой. Об этом сообщает агентство Reuters.

Поначалу вследствие сбоя были прекратили работу 12 заводов Toyota Motor в Японии — туда перестали поступать комплектующие для сборки. Предприятия в префектурах Фукуока и Киото продолжили работу, но со временем пришлось остановить и их. В общей сложности остановлены 25 сборочных линий, на которые приходится треть глобального производства концерна.

Выяснилось, что причиной нештатной ситуации стал сбой программного обеспечения, которое обеспечивает управление поставками комплектующих для сборки автомобилей. Заявлено, что он не связан с кибератакой, в отличие от другого сбоя, произошедшего в марте 2022 года.

На данный момент идет расследование причин инцидента, а также ликвидация его последствий. В Toyota обещают запустить конвейеры предприятий уже завтра, 30 августа.

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