1265 сил и разворот на месте: Geely и Volvo представили сверхбыстрый электромобиль (видео)

Zeekr 001 FR оказался быстрее Tesla Model S Plaid на прямой. Электромобиль способен разгоняться до сотни всего за 2,07 секунды и развивать скорость 280 км/ч.

Линейку электромобиля Zeekr 001 пополнила новая заряженная версия FR. Она отличается сверхмощной силовой установкой и некоторыми уникальными функциями. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.

Zeekr 001 FR внешне отличается от стандартного электромобиля новым кузовным обвесом. Спереди появился массивный карбоновый сплиттер.

Спереди установлен массивный сплиттер Фото: Zeekr

На крышке багажника установлен большой спойлер из углеволокна. Ниже расположен карбоновый диффузор.

Сзади появился карбоновый спойлер Фото: Zeekr

Zeekr 001 FR нацелен на самые быстрые электромобили в мире, в том числе Tesla Model S Plaid. Помимо этого новинка способна разворачиваться на месте.

Zeekr 001 FR получил тормозную систему гоночного уровня. В нее входят 10-поршневые суппорты AP Racing и карбоно-керамические диски Brembo.

В интерьере расположены 15,4-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и 8,8-дюймовая панель приборов. В список оснащения входят встроенный спутниковый телефон и навигация.

Zeekr 001 FR оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1265 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,07 секунды, а максимальная скорость составляет 280 км/ч.

Электромобиль получил аккумулятор с емкостью 100 кВт⋅ч. Запас хода составляет более 600 км на одном заряде.

Zeekr 001 FR уже можно предзаказать в Китае. Стоимость новинки не раскрывается.

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