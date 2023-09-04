Альтернатива кроссоверам: представлен внедорожный универсал Mercedes E-Class 2024 (фото)
Новый Mercedes-Benz E-Class All-Terrain поступит в продажу уже до конца 2023 года. Универсал способен разгоняться до сотни за 4,7 секунды и развивать скорость до 210 км/ч.
Линейку Mercedes-Benz E-Class 2024 пополнил внедорожный универсал All-Terrain. Новинка станет альтернативой кроссоверам и составит конкуренцию Audi A6 Allroad. Подробности об авто рассказали на сайте бренда.
Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024 отличается пластиковой защитой кузова. Также универсал стал выше стандартной модели.
Для версии All-Terrain доступна измененная решетка радиатора с отделкой Iridium Silver. В базовую комплектацию входят 18-дюймовые колесные диски.
Габариты Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 2024:
- длина — 4953 мм;
- ширина — 1905 мм;
- высота — 1496 мм;
- колесная база — 2961 мм.
Багажник универсала имеет объем 614 литров. Со сложенным задним рядом сидений багажное пространство увеличивается до 1829 литров.
Также версия All-Terrain предлагается с пневматической подвеской Mercedes Airmatic. Она поддерживает постоянный дорожный просвет независимо от нагрузки.
В интерьере установлены два больших дисплея. Они работают под управлением новейшей операционной системы Mercedes MBUX. За доплату предусмотрен дополнительный дисплей для переднего пассажира.
Mercedes-Benz E-Class All-Terrain оснащен "мягкой" гибридной силовой установкой с 3,0-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 398 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Она работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.
Новый Mercedes-Benz E-Class All-Terrain поступит в продажу уже до конца 2023 года. Стоимость универсала пока неизвестна.
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