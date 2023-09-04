Новый спорткар от Seat впервые показали публике: его создали совместно с фанатами (фото)

Cupra DarkRebel является демонстрацией дизайна будущих автомобилей бренда. Дизайнеры выбирали из более чем 270 000 различных конфигураций при создании концепт-кара.

На Международном автосалоне в Мюнхене 2023 впервые представили вживую концепт-кар Cupra DarkRebel. Внешний вид электромобиля создан совместно с фанатами бренда. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Cupra DarkRebel получил футуристичный дизайн с острыми гранями. Спереди расположены массивные воздухозаборники и необычная оптика.

Спереди расположены массивные воздухозаборники Фото: Cupra

Задние фонари объединены в один блок и плавно переходят в логотип Cupra. Под ними находится карбоновый диффузор.

Сзади установлены узкие фонари Фото: Cupra

Руководитель отдела дизайна Cupra Хорхе Диес заявил, что DarkRebel демонстрирует стиль будущих автомобилей бренда. Он отметил, что дизайнеры создали внешний вид концепт-кара с нуля, не опираясь на другие модели.

Cupra DarkRebel также отличается наличием необычных боковых дверей. Они распахиваются вверх, как у некоторых моделей Lamborghini.

Концепт-кар рассчитан на два посадочных места. Внутри установлен необычный руль и цифровая панель приборов.

Интерьер Cupra DarkRebel ориентирован на водителя Фото: Cupra

Технические характеристики Cupra DarkRebel держат в секрете. Этот автомобиль является демонстрацией дизайна, а не технологий бренда.

Цвет концепт-кара, а также отделка и некоторые элементы экстерьера были созданы с помощью фанатов бренда. Дизайнеры выбирали из более чем 270 000 различных конфигураций.

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