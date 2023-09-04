Спорткар Toyota GR86 разочаровал экспертов своей управляемостью (видео)

Toyota GR86 провалил лосиный тест и показал посредственный результат в тесте на слалом. Спорткар справился с испытаниями даже хуже, чем гибридный кроссовер Lexus.

Эксперты проверили управляемость Toyota GR86 в двух сложных тестах. Спорткар оказался не таким маневренным, как Tesla Model S Plaid. Видео с испытаний опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Toyota GR86 является спортивным купе, разработанным совместно с инженерами Subaru. Это довольно легкий автомобиль с задним приводом, поэтому эксперты ожидали от него отличных результатов в лосином тесте и тесте на слалом.

Для испытания спорткар обули в шины Michelin Sport 4 S размерностью 225/40 R18 спереди и сзади. Они подходят для спортивных моделей.

Сперва Toyota GR86 испытали в тесте на слалом. Автомобиль справился с полосой препятствий за 24,2 секунды. Этот результат оказался хуже, чем у хэтчбека Peugeot 308 и кроссовера Lexus NX.

Позже спорткар испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Автомобилю необходимо избежать столкновения. Для успешного прохождения теста нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

Toyota GR86 смог проехать полосу препятствий только на скорости 75 км/ч. На более высокой скорости спорткар уходит в занос.

Toyota GR86 оснащен 2,4-литровым атмосферным оппозитным двигателем мощностью 235 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,2 секунды, а максимальная скорость составляет 225 км/ч.

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