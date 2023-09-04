Самый красивый автомобиль в мире продали по цене свыше миллиона долларов (фото)

Jaguar E-Type — самая знаменитая модель британской марки. Спорткар способен развить 240 км/ч и был одним из быстрейших авто своего времени.

В Великобритании на аукционе Gooding&Company продали Jaguar E-Type 1961 года. За знаменитый спорткар отдали 911 250 фунтов стерлингов ($1 147 500). Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Спорткар неоднократно попадал на обложки автомобильных журналов Фото: GOODING&COMPANY

Jaguar E-Type сейчас очень ценится коллекционерами и существенно подорожал, но как правило стоит в 10 раз меньше. Впрочем, этот кабриолет особенный – это самый первый серийный E-Type.

Этот Jaguar E-Type демонстрировался на Женевском автосалоне 1961 года, а затем его приобрел руководитель гоночной команды Jaguar Фрэнк Ингленд по прозвищу Лофти. Он нередко предоставлял спорткар журналистам для тест-драйвов, поэтому его можно увидеть на обложках многих британских автожурналов 60-х.

Автомобиль прошел реставрацию Фото: GOODING&COMPANY

Кабриолет Jaguar E-Type несколько раз менял владельцев. В 2002 автомобиль прошел серьезную модернизацию.

Jaguar E-Type – самая знаменитая модель британской марки. Энцо Феррари назвал элегантный спорткар самым красивым авто в мире.

Под капотом установлена 265-сильная шестерка Фото: GOODING&COMPANY

Ранние версии Jaguar E-Type оснащали 3,8-литровой 265-сильной шестеркой. Это был один из самых быстрых серийных авто своего времени – его максимальная скорость составляет 240 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 7 секунд.

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