Самый дорогой внедорожник Toyota рассекретили незадолго до премьеры (фото)

Переднюю часть Toyota Century SUV показали перед презентацией 6 сентября. Внедорожник получит сдержанный, но стильный дизайн и будет предлагать высокий уровень роскоши.

Новый флагманский внедорожник Toyota Century SUV представят уже 6 сентября. Бренд впервые показал переднюю часть новинки. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Toyota Century SUV станет самым дорогим и роскошным автомобилем в линейке бренда. Внедорожник будет конкурировать с BMW X7, Mercedes-Benz GLS и Cadillac Escalade.

Премьера внедорожника состоится 6 сентября в Токио. Именно тогда будут раскрыты все технические характеристики модели.

Спереди Toyota Century SUV установлена раздельная оптика. Между фарами находится широкая решетка радиатора с логотипом суббренда.

Спереди находится широкая решетка радиатора Фото: Toyota

В прошлый раз Toyota показывали заднюю часть флагмана. Она также получила раздельную оптику.

Сзади расположена раздельная оптика Фото: Toyota

Силуэт Toyota Century SUV будет похож на Rolls-Royce Cullinan. Новинку предложат с интерьером на 4 и 5 посадочных мест.

Инсайдеры заявили, что модель будет основана на платформе TNGA-K. На ней построены седаны Avalon и Camry, а также кроссовер Highlander.

По слухам, внедорожник будет оснащаться гибридной силовой установкой с 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 и электромотором суммарной мощностью 406 л.с. Вероятнее всего, позже станет доступна версия на электротяге.

Ожидается, что начальная цена Toyota Century SUV составит 20 миллионов иен (137 000 долларов). Новинку предложат не только в Японии, но и в других странах мира, включая США.

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