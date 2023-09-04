Гонки на фоне личной трагедии: опубликован первый трейлер фильма "Феррари" (видео)

Фильм рассказывает о самом сложном периоде в жизни Энцо Феррари. Главные роли в киноленте исполнили Адам Драйвер, Пенелопа Крус и Патрик Демпси.

Появился официальный трейлер фильма "Феррари". Биографическую кинокартину продемонстрировали на закрытом показе в рамках Венецианского кинофестиваля, а в прокат она выйдет 25 декабря 2023 года. Трейлер появился на Youtube-канале студии Neon, снявшей фильм.

Фильм основан на книге Брока Йейтса "Энцо Феррари: человек и машина". Его действие разворачивается в 1957 году – в сложный для Феррари период. Знаменитый конструктор потерял сына, его брак на грани распада, а компании Ferrari грозит банкротство. В таких условиях итальянец готовится к престижной гонке Mille Miglia.

Байопик "Феррари" — один из самых "затянутых" голливудских проектов. Идея снять фильм о жизни Энцо Феррари родилась у режиссера Майкла Манна еще в начале 2000-х, однако он долгое время не мог воплотить ее в жизнь.

Поначалу роль Феррари должен был исполнить Кристиан Бэйл, затем велись переговоры с Хью Джекманом. В итоге, оба актера отказались и на главную роль взяли Адама Драйвера, известного по фильму "Гуччи" и новым частям "Звездных войн". 39-летнему Драйверу пришлось играть 59-летнего Энцо Феррари.

Роль жены Энцо Феррари Лауры исполнила Пенелопа Крус, а известного гонщика Пьеро Таруффи сыграл Патрик Демпси. Фильм изобилует зрелищными сценами гонок и в нем сняли немало винтажных Ferrari.

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