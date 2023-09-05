BMW показали новый стильный электрокроссовер с инновационными технологиями (видео)

Электрокроссовер BMW Neue Klasse будет сильно отличаться от текущих моделей бренда. Новинка составит конкуренцию будущему Audi Q6 e-tron.

В семейство BMW Neue Klasse войдет новый большой электрокроссовер. Дизайн авто будет выполнен в новом фирменном стиле бренда. Видео опубликовали на YouTube-канале BMW Group.

Электрокроссовер BMW Neue Klasse будет сильно отличаться внешне от текущих моделей бренда. Новинка получит мускулистый капот и приплюснутую переднюю часть.

Задняя часть электрокроссовера будет более гладкой. На крышке багажника появится спойлер.

Новинка будет сопоставима по размеру с будущим Audi Q6 e-tron. Отличительной чертой электрокроссовера станут инновационные технологии, включая систему автопилота.

Помимо этого будущие электромобили BMW получат систему Panoramic Vision. Она проецирует информацию с панели приборов на лобовое стекло.

В BMW заявили, что их будущие модели станут на 25% эффективнее. В этом помогут новые аккумуляторные батареи и улучшенная аэродинамика.

Чтобы сделать свои новые модели более экологичными, BMW откажутся от некоторых материалов в отделке интерьеров. Например, в будущих автомобилях бренда больше не встретишь хром и кожу.

С 2025 до 2027 года BMW планируют представить пять новых электромобилей. Все они присоединятся к семейству Neue Klasse.

Ранее Фокус сообщал, что в интернете опубликовали первое шпионское фото BMW M5 нового поколения.