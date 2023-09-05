Land Rover Defender подготовили к гонкам по бездорожью (фото)

На Land Rover Bowler Defender можно принять участие в заводском чемпионате по ралли. Внедорожник получил множество улучшений и оснащен 300-сильным двигателем.

Внедорожник Land Rover Defender получил новую модификацию Bowler. Эта версия создана для участия в ралли-рейдах. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Land Rover Bowler Defender может участвовать в чемпионате Великобритании Defender Rally Series. Вместе с автомобилем покупатели получают доступ к участию в семи этапах. Вместе с этим за каждым клиентом закрепляются гоночный техник, старший инженер и специалисты-электрики.

"Серия Defender Rally была создана для того, чтобы водители отправлялись в путешествие, получая базовый опыт ралли и одновременно развивая силу и глубину знаний, необходимые для соревнований на высшем уровне", — сказал руководитель отдела автоспорта Bowler Motors Дэйв Марш.

Land Rover Bowler Defender основан на трехдверной модификации внедорожника Defender 90. Он заметно легче стандартной модели, но остается безопасным.

В список модификаций включены увеличенные топливные баки и дополнительная светотехника. Тем не менее 95% кузова, трансмиссии и тормозов остаются без изменений.

Многие детали внедорожника остались без изменений Фото: Land Rover

Интерьер внедорожника также был изменен. Внутри появились новые четырехточечные ремни безопасности и дополнительные органы управления.

В интерьере появились дополнительные органы управления Фото: Land Rover

Под капотом Land Rover Bowler Defender расположен 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 7 секунд.

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