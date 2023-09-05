Цена $13 000 и богатое оснащение: на рынок выходит самый доступный кроссовер Honda (фото)

Кроссовер Honda Elevate — компактная и недорогая 4,3-метровая модель. Топовая ее версия получила камеры кругового обзора, виртуальный щиток приборов и набор систем безопасности.

Новая Honda Elevate поступила в производство и выходит на рынок. Самый дешевый кроссовер японской марки будет стоить от 13 000 долларов. Об этом сообщает издание Autocar.

Цена модели стартует с 13 000 долларов Фото: Honda

Кроссовер Honda Elevate – компактная бюджетная модель длиной 4,31 м и с колесной базой 2,65 м. Даже в топовой версии она стоит 19 250 долларов. Для удешевления сборку авто наладили в Индии и именно в этой стране стартовали продажи Elevate. Позже кроссовер должен появиться и в других странах.

Новая Honda Elevate 2023 отличается брутальным дизайном с высоким капотом, расширенными крыльями, огромной решеткой радиатора и раскосыми фарами. Нижняя часть кузова прикрыта защитным пластиковым обвесом.

Все версии модели получили 10,25-дюймовый тачскрин Фото: Honda

В салоне всех Honda Elevate установлен 10,25-дюймовый тачскрин, а более дорогие версии получили виртуальный щиток приборов. Объем багажника составляет 458 л.

Доступная модель может быть весьма богато оснащена. Топовая версия получила люк, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, беспроводную зарядку для смартфонов, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

Объем багажника составляет 458 л Фото: Honda

Со старта кроссовер Honda Elevate получит только 1,5-литровый бензиновый мотор на 121 л. с. и будет доступен с 5-ступенчатой механической КПП либо вариатором. Средний расход топлива – 5,9 л/100 км. Привод у авто только передний, но зато у него высокий клиренс в 220 мм.

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