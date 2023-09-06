Японский Rolls-Royce Cullinan: представлен самый дорогой кроссовер Toyota (фото)

Toyota Century SUV получила роскошный интерьер, который рассчитан на задних пассажиров. Кроссовер оснащен гибридной силовой установкой и может проехать более 50 км на электротяге.

Линейку Toyota Century впервые пополнил кроссовер. Новинка станет флагманской моделью японского бренда и предлагает высочайший уровень роскоши. Об этом рассказали на сайте NetCarShow.

Toyota Century выпускается с 1967 года. Это люксовый седан, который был предназначен исключительно для японских чиновников и императора. Теперь его впервые дополнит одноименный кроссовер. Его стартовая цена составит около $135 000.

Кроссовер получил строгий дизайн с U-образными фарами спереди. Между ними находится широкая решетка радиатора с логотипом Century.

Toyota Century SUV доступна с двухцветным кузовом Фото: Toyota

Задняя оптика почти полностью повторяет передние фары. Также кроссовер доступен с одноцветным или двухцветным кузовом.

Задние фонари получили U-образную форму Фото: Toyota

Габариты Toyota Century SUV:

длина — 5205 мм;

ширина — 1990 мм;

высота — 1805 мм;

колесная база — 2950 мм;

вес — 2570 кг.

Больше всего внимания в Toyota Century SUV было уделено комфорту пассажиров. Всего кроссовер рассчитан на четыре посадочных места, а на заднем ряду сидений установлены два кресла с подножками, массажем и множеством регулировок. Также предусмотрены два мультимедийных дисплея.

Задние сиденья имеют множество регулировок Фото: Toyota

Внутри установлены большой горизонтальный дисплей информационно-развлекательной системы и цифровая панель приборов. Многие органы управления расположены на руле, чтобы шофер не отвлекался от вождения.

В интерьере установлены два больших дисплея Фото: Toyota

Toyota Century SUV оснащена гибридной силовой установкой с 3,5-литровым двигателем V6 и электромотором суммарной мощностью около 405 л.с. Кроссовер может проехать более 50 км на электротяге.

Помимо этого Toyota Century SUV получила систему Dynamic Rear Steering. Она позволяет поворачивать всеми четырьмя колесами, чтобы уменьшить угол разворота.

Новинка поступит в производство в 2023 году. Кроссовер выпустят ограниченным тиражом. Начальная стоимость модели составит более 100 000 долларов.

Ранее Фокус писал, что в Японии показали новую Toyota GR Corolla 2024 года.