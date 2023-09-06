Испанцы показали компактный электромобиль с футуристичным дизайном (фото)
Cupra Raval отличается необычным дизайном и станет спортивной альтернативой Volkswagen ID.2. Электромобиль оснастят 226-сильным электромотором, а разгон до сотни будет занимать 6,9 секунды.
На Международном автосалоне в Мюнхене 2023 Cupra представила концепт-кар Raval. Это заряженный электромобиль, который разделит платформу с Volkswagen ID.2. Об этом сообщили на сайте Carscoops.
Cupra Raval получила футуристичный дизайн с узкими передними фарами. Спереди также расположены вертикальные воздухозаборники и акценты бронзового цвета.
Задние фонари получили треугольную графику. Они сочетаются с логотипом Cupra, который также является стоп-сигналом.
В Cupra заявили, что Raval подойдет для клиентов, которые ищут "городской электромобиль с характером". Он назван в честь одноименного района в Барселоне.
Ожидается, что серийная версия концепт-кара поступит в производство в 2025 году. Электромобиль станет более спортивной альтернативой для еще не вышедшего Volkswagen ID.2.
Cupra Raval достигает в длину 4030 мм. Электромобиль основан на платформе MEB Small/Entry.
Новинка оснащена электромотором мощностью 226 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,9 секунды. Запас хода составляет до 440 км на одном заряде.
Ранее Фокус рассказал, что на Международном автосалоне в Мюнхене 2023 представили концепт-кар Cupra DarkRebel.