Tesla Cybertruck на минималках: в Китае создали оригинальный электропикап (фото)
Changan Qiyuan CD701 является гибридом кроссовера и пикапа. У него обтекаемый силуэт и оригинальная конструкция кузова.
В Китае презентовали новый Changan Qiyuan CD701. Электромобиль, сочетающий в себе черты пикапа и кроссовера, поступит в продажу с 2024 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль Changan Qiyuan CD701 явно создавался с оглядкой на пикап Tesla Cybertruck. Его дизайн не столь авангардный, но у американского электрокара позаимствовали некоторые решения. В частности, его грузовой отсек получил сдвижную крышу, как у Tesla.
Новый Changan Qiyuan CD701 отличается обтекаемым силуэтом с покатой крышей. Спереди и сзади установлены экраны, на которые можно проецировать сообщения для окружающих.
В салоне также чувствуется влияние Tesla. У Changan Qiyuan CD701 нет панели приборов, установлен лишь большой тачскрин. Впрочем, есть проекция на лобовое стекло. Передние сиденья разделены высокой центральной консолью.
Характеристики Changan Qiyuan CD701 пока не раскрывают. Известно лишь, что китайский пикап получит два электромотора и полный привод. Также сообщается, что его оснастили системой спутниковой связи.
Ранее Фокус сообщал, что бренд Changan выходит на украинский рынок и будет продавать кроссоверы.
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