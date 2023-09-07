Tesla Cybertruck на минималках: в Китае создали оригинальный электропикап (фото)

Changan Qiyuan CD701 является гибридом кроссовера и пикапа. У него обтекаемый силуэт и оригинальная конструкция кузова.

В Китае презентовали новый Changan Qiyuan CD701. Электромобиль, сочетающий в себе черты пикапа и кроссовера, поступит в продажу с 2024 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Авто сочетает черты пикапа и кроссовера Фото: Changan

Электромобиль Changan Qiyuan CD701 явно создавался с оглядкой на пикап Tesla Cybertruck. Его дизайн не столь авангардный, но у американского электрокара позаимствовали некоторые решения. В частности, его грузовой отсек получил сдвижную крышу, как у Tesla.

В салоне отсутствует щиток приборов Фото: Changan

Новый Changan Qiyuan CD701 отличается обтекаемым силуэтом с покатой крышей. Спереди и сзади установлены экраны, на которые можно проецировать сообщения для окружающих.

Передние сиденья разделены высокой консолью Фото: Changan Оснащение включает спутниковую связь Фото: Changan

В салоне также чувствуется влияние Tesla. У Changan Qiyuan CD701 нет панели приборов, установлен лишь большой тачскрин. Впрочем, есть проекция на лобовое стекло. Передние сиденья разделены высокой центральной консолью.

Кузов пикапа выполнен как у Tesla Cybertruck Фото: Changan

Характеристики Changan Qiyuan CD701 пока не раскрывают. Известно лишь, что китайский пикап получит два электромотора и полный привод. Также сообщается, что его оснастили системой спутниковой связи.

Ранее Фокус сообщал, что бренд Changan выходит на украинский рынок и будет продавать кроссоверы.

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