В Украине появился новейший кроссовер Porsche Cayenne 2023 (фото)

Porsche Cayenne 2023 получил свежий дизайн и обновленный интерьер. Кроссовер оснащен 353-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни за 6 секунд.

Обновленный Porsche Cayenne 2023 впервые заметили в Украине. Новейший спортивный кроссовер ездит по улицам Киева. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Porsche Cayenne обновился весной 2023 года. Кроссовер получил некоторые изменения в экстерьере и интерьере, а также расширенный список оснащения.

Для всех версий Porsche Cayenne стандартной стала активная подвеска. Также теперь в базовую комплектацию входят 20-дюймовые колесные диски и беспроводная зарядка для смартфонов.

Замеченный в Украине кроссовер окрашен в черный глянцевый цвет. Внешний вид дополняют 21-дюймовые колесные диски RS Spyder Design.

Porsche Cayenne оснащен 3,0-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 353 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6 секунд. Максимальная скорость составляет 248 км/ч.

Новый Porsche Cayenne 2023 можно купить и в Украине. Начальная стоимость кроссовера составляет 3 618 930 грн.

Ранее Фокус писал, что в Киеве заметили заряженный седан Dodge Charger SRT Hellcat 2016 года выпуска.