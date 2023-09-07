Немцы представили идеальный дом на колесах для любителей приключений (фото)

В Dethleffs Yoka Go предусмотрено большое количество различных отсеков для хранения вещей. Начальная цена дома на колесах составляет 50 423 доллара.

Немецкая компания Dethleffs представила свой новый дом на колесах на базе микроавтобуса Ford Transit. Модель Yoka Go подойдет для любителей приключений. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Dethleffs Yoka Go отличается продуманным интерьером с большим количеством свободного места. Внутри можно хранить велосипеды, гидрокостюмы и другое снаряжения для активного отдыха.

В салоне есть дополнительные точки крепления для дополнительного оборудования. Клиенты могут заказать кемпер с двумя дополнительными сиденьями.

Для удобной посадки внутрь предусмотрены широкие двери. Они расположены на боковой стороне автодома.

В доме на колесах также есть кухонный уголок. В нем размещены резервуары для сточных вод и пресной воды емкостью 10 литров. Рядом с ними находятся небольшая круглая мойка и индукционная плита.

Dethleffs Yoka Go получил трансформируемый интерьер Фото: Dethleffs

В задней части Dethleffs Yoka Go находится зона отдыха, состоящая из двух скамеек. Также там есть отсеки для хранения вещей.

Внутри можно найти и просторную гардеробную. В ней есть выдвижные полки, в которых можно хранить спортивное снаряжение.

Внутри автодома есть два спальных места Фото: Dethleffs

Всего в Dethleffs Yoka Go предусмотрено два спальных места. Также в нем нет ванной и туалета.

Дом на колесах уже доступен для заказа на сайте производителя. Начальная стоимость автодома составляет 50 423 доллара.

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